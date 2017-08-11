"Ведомости": "Еврохим" купил два сухогруза общей вместимостью более 75 тыс. тонн

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Крупнейший в России производитель удобрений "Еврохим" купил у материнской структуры AIM Capital S.E. две компании, каждая из которых владеет одним судном, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на отчет компании.

После завершения сделки "Еврохим" получил два судна Iron Kovdor и Usolie, которые компания планирует использовать для оптимизации затрат при морской перевозке апатита из порта Мурманска в порты Клайпеда (Литва) и Антверпен (Бельгия) для обеспечения собственных заводов фосфатным сырьем, рассказал газете представитель "Еврохима". Суммарное водоизмещение двух судов - более 75 тыс. т. Сумму покупки компания не раскрыла.

Судно Usolie 1990 года постройки максимально может принять на борт 37 519 тонн груза, Iron Kovdor 1998 года постройки (уже идет по маршруту Клайпеда - Мурманск) на борту перевозит до 37 818 тонн груза. Оба судна сейчас ходят под флагом Либерии.

У "Еврохима" уже есть собственные морские суда, отмечает газета. По данным компании за 2012 год, ей принадлежит два судна класса Panamax, в долгосрочной аренде находится еще одно такое же судно и два судна класса Handymax в краткосрочной аренде. Однако как изменился флот с того времени компания не раскрывает.

EuroChem Group AG - международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис EuroChem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия - в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США, штат сотрудников - более 25 тыс. человек. Предприятия EuroChem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.

В настоящее время группа разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации проектов "Еврохим-ВолгаКалий" и Усольский калийный комбинат.

Основным акционером компании является Андрей Мельниченко, который через AIM Capital SE контролирует 90% акций компании, еще 10% акций косвенно принадлежат генеральному директору группы Дмитрию Стрежневу.