Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АСОП: грузооборот морпортов РФ в январе-июле вырос на 11%, до 449 млн т

Экономика и бизнес Транспорт
11 августа, 10:40 UTC+3

Доля портов Балтийского бассейна в структуре грузооборота портов РФ составила 32%, Азово-Черноморского бассейна - 32,9%, Дальневосточного - 25,1%

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России в январе-июле 2017 года составил почти 449 млн тонн, что на 10,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ (АСОП).

Темпы роста грузооборота сократились до уровня января-апреля (10,9%). В январе-мае рост составлял 11,6%, в январе-июне - 11,3%.

Экспортных грузов за отчетный период перевалено 348,1 млн тонн (+7,7%), импортных грузов - 20,6 млн тонн (+15,9%), транзитных - 33,5 млн тонн (+14,9%), каботажных - 46,6 млн тонн (+29,8%).

Объем перевалки сухих грузов составил 205 млн тонн (+9,8%). В том числе угля перевалено 89,3 млн тонн (+16%), грузов в контейнерах - 27,5 млн тонн (+13,4%), зерна - 19,4 млн тонн (+25,1%), черных металлов - 16,6 млн тонн (-1,3%).

Перевалка наливных грузов увеличилась до 244 млн тонн (+11,1%). Сырой нефти перевалено на 15% больше, чем в январе-июле 2016 года - 149,6 млн тонн.

Грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 6%, до 143,9 млн тонн, в том числе: наливных грузов перевалено 85,2 млн тонн (+0,3%), сухих - 58,6 млн тонн (+15,5%). Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна составил 147,9 млн тонн (+9,5%), Дальневосточного - 112,9 млн тонн (+5,8%), Арктического - 42,2 млн тонн (+65,7%), Каспийского - 2 млн тонн (-38,1%).

Доля портов Балтийского бассейна в структуре грузооборота портов РФ составила 32%, Азово-Черноморского бассейна - 32,9%, Дальневосточного - 25,1%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
2
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
3
СМИ: житель КНДР по морю приплыл в Южную Корею
4
Водитель из Иванова занял первое место в конкурсе песен про Крымский мост
5
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
6
"Известия": МЭР готовит поправки в закон о техосмотре
7
На Камчатке открылся "Вулканариум"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама