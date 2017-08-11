АСОП: грузооборот морпортов РФ в январе-июле вырос на 11%, до 449 млн т

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России в январе-июле 2017 года составил почти 449 млн тонн, что на 10,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ (АСОП).

Темпы роста грузооборота сократились до уровня января-апреля (10,9%). В январе-мае рост составлял 11,6%, в январе-июне - 11,3%.

Экспортных грузов за отчетный период перевалено 348,1 млн тонн (+7,7%), импортных грузов - 20,6 млн тонн (+15,9%), транзитных - 33,5 млн тонн (+14,9%), каботажных - 46,6 млн тонн (+29,8%).

Объем перевалки сухих грузов составил 205 млн тонн (+9,8%). В том числе угля перевалено 89,3 млн тонн (+16%), грузов в контейнерах - 27,5 млн тонн (+13,4%), зерна - 19,4 млн тонн (+25,1%), черных металлов - 16,6 млн тонн (-1,3%).

Перевалка наливных грузов увеличилась до 244 млн тонн (+11,1%). Сырой нефти перевалено на 15% больше, чем в январе-июле 2016 года - 149,6 млн тонн.

Грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 6%, до 143,9 млн тонн, в том числе: наливных грузов перевалено 85,2 млн тонн (+0,3%), сухих - 58,6 млн тонн (+15,5%). Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна составил 147,9 млн тонн (+9,5%), Дальневосточного - 112,9 млн тонн (+5,8%), Арктического - 42,2 млн тонн (+65,7%), Каспийского - 2 млн тонн (-38,1%).

Доля портов Балтийского бассейна в структуре грузооборота портов РФ составила 32%, Азово-Черноморского бассейна - 32,9%, Дальневосточного - 25,1%.