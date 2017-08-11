Китай запустил новый авиамаршрут доставки грузов из Ханчжоу в Новосибирск

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ШАНХАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Первый грузовой самолет с китайскими товарами вылетел из города Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) в Новосибирск. Таким образом, как пишет электронная версия газеты "Ханчжоу жибао", открылся новый воздушный маршрут для грузовых перевозок из Китая в Россию.
Авиаперевозки будут осуществляться три раза в неделю. Оператором проекта выступает компания China Postal Express and Logistics, перевозки на самолетах Ту-204С выполняет российская грузовая авиакомпания, специализирующаяся на экспресс-доставке грузов и почты, "Авиастар-Ту".
Ранее грузовые перевозки в Россию из Ханчжоу осуществлялись железнодорожным или автомобильным транспортом. Новый воздушный маршрут позволит сократить время доставки грузов с 15 до 7-8 дней.
На борту вылетевшего из Ханчжоу в Новосибирск самолета находится 28,5 т различных товаров, в основном, одежда, обувь и головные уборы.
В 2016 г. из провинции Чжэцзян в Россию, согласно данным почтовой службы, было отправлено 10 млн посылок с китайскими товарами, что на 92,78% превысило показатель 2015 г.
"Почта России" в марте 2017 г. открыла регулярные авиарейсы на собственных магистральных самолетах Ту-204С из городов Женьчжоу и Харбина в Новосибирск. Самолеты выполняют рейсы для перевозки почты и грузов 2-3 раза в неделю. Эксплуатацию двух самолетов "Почты России" осуществляет авиакомпания-грузоперевозчик "Авиастар-Ту".