Кировский машзавод им. 1 Мая загружен контрактами РЖД до конца 2018 года

ТАСС, 11 августа. /ТАСС/. АО "Кировский машзавод 1 Мая" (г. Киров), производящий краны на железнодорожном ходу, обеспечено заказами от "Российских железных дорог" (РЖД) до конца 2018 года, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области в пятницу.

И. о. зампреда правительства области Максим Кочетков отметил, что в 2016 году для вывода предприятия из кризиса был применен метод стратегического партнерства, который используется на федеральном уровне. "Сегодня завод обеспечен заказами, подписан контракт с РЖД на изготовление в 2017 году 20 изделий, а в 2018 - еще двадцати. Планируется сотрудничество со странами СНГ: Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном - по вопросам поставки изделий для нужд железной дороги", - приводит пресс-служба слова Кочеткова.

В июле начальник Горьковской железной дороги (филиал РЖД) Анатолий Лесун на встрече с врио главы Кировской области Игорем Васильевым сообщал лишь о планах сформировать пакет заказов для завода. Он отмечал, что требуют замены около 13 вагонов из числа курсирующих по территории Кировской области.

Единственный в России и странах СНГ производитель дизель-электрических и гидравлических кранов на железнодорожном ходу "Кировский машзавод 1 Мая" в марте возобновил работу после банкротства. Предварительно по итогам года объем произведенной продукции составит более 820 млн рублей. До конца года число работников будет увеличено с 750 до 1 тыс. специалистов.

С 2009 года объемы закупок заводской техники сократились, в 2014-2015 годах деятельность предприятия была убыточной. В 2015 году Арбитражный суд Кировской области признал завод банкротом, в январе 2016 года была введена процедура внешнего управления. Общая кредиторская задолженность составляла более 600 млн рублей.