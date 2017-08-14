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"РэйлТрансХолдинг" поставил в Гвинею первую партию вагонов-хопперов

Экономика и бизнес Транспорт
14 августа, 12:36 UTC+3

В настоящее время вагоны-хопперы уже введены в эксплуатацию на гвинейском предприятии и используются для транспортировки алюминиевой руды

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© РэйлТрансХолдинг

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новозыбковский машиностроительный завод (входит в "РэйлТрансХолдинг") осуществил поставку партии специализированных вагонов-хопперов для перевозки бокситов в Гвинею, говорится в сообщении компании. Вагоны предназначены для ширины колеи 1435 мм.

Вагоны-хопперы были доставлены до морского многофункционального перегрузочного комплекса (ММПК) Бронка в Санкт-Петербурге, а затем погружены на судно и доставлены в гвинейский порт Конакри. В настоящее время вагоны-хопперы уже введены в эксплуатацию на гвинейском предприятии и используются для транспортировки алюминиевой руды.

Первая партия составила 20 вагонов, сказал ТАСС представитель "РэйлТрансХолдинга". "Безусловно, есть планы на продолжение поставок как в рамках данного контракта, так и в рамках сотрудничества с потенциальными клиентами в данном регионе. Мы нацелены на развитие экспорта и расширение географии поставок продукции наших предприятий, не только по бокситовозам, но и по другим перспективным моделям подвижного состава", - добавил он.

Группа компаний "РэйлТрансХолдинг", основанная в 2011 году, является одним из лидеров отечественной отрасли тяжелого машиностроения, а также входит в число крупнейших российских операторов железнодорожных грузовых перевозок. В число активов группы входят: АО "Новозыбковский машиностроительный завод", ООО "Брянское вагоноремонтное депо", "Армавирский машиностроительный завод", АО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ", ООО "Сервисная железнодорожная компания", ЗАО "РТХ-Логистик", ООО "СпецАвтоТранс", ООО "Научно-инженерный центр УК "РэйлТрансХолдинг", ТОО "РэйлТрансАзия", а также ООО "Армавирское вагоноремонтное депо".

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