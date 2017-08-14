"РэйлТрансХолдинг" поставил в Гвинею первую партию вагонов-хопперов

Внутресетевой и национальный роуминг в России. ДосьеБиографии и справки 14 августа, 13:25
РЖД вложат более 4 млрд руб. в вокзалы БАМа и Транссиба до 2019 г.Экономика и бизнес 14 августа, 13:18
Футболист "Спартака" Зе Луиш пропустит около двух недель из-за травмыСпорт 14 августа, 13:16
Разработка уральских газовиков оказалась востребована на EXPO-2017 в АстанеНовости партнеров 14 августа, 13:12
"Мегафон" подает в суд на ФАС из-за претензий по роумингуЭкономика и бизнес 14 августа, 13:08
Тренер сборной Татарстана: отобраться на Спартакиаду в стендовой стрельбе было нелегкоСпорт 14 августа, 13:02
Лавров: все посреднические усилия по Ливии должны идти на базе ООНПолитика 14 августа, 12:59
Филиппов из Татарстана стал победителем Спартакиады в стендовой стрельбе в дабл-трапеСпорт 14 августа, 12:47
Командующий Ливийской национальной армией заверил Лаврова в настрое на сотрудничество с РФМеждународная панорама 14 августа, 12:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новозыбковский машиностроительный завод (входит в "РэйлТрансХолдинг") осуществил поставку партии специализированных вагонов-хопперов для перевозки бокситов в Гвинею, говорится в сообщении компании. Вагоны предназначены для ширины колеи 1435 мм.
Вагоны-хопперы были доставлены до морского многофункционального перегрузочного комплекса (ММПК) Бронка в Санкт-Петербурге, а затем погружены на судно и доставлены в гвинейский порт Конакри. В настоящее время вагоны-хопперы уже введены в эксплуатацию на гвинейском предприятии и используются для транспортировки алюминиевой руды.
Первая партия составила 20 вагонов, сказал ТАСС представитель "РэйлТрансХолдинга". "Безусловно, есть планы на продолжение поставок как в рамках данного контракта, так и в рамках сотрудничества с потенциальными клиентами в данном регионе. Мы нацелены на развитие экспорта и расширение географии поставок продукции наших предприятий, не только по бокситовозам, но и по другим перспективным моделям подвижного состава", - добавил он.
Группа компаний "РэйлТрансХолдинг", основанная в 2011 году, является одним из лидеров отечественной отрасли тяжелого машиностроения, а также входит в число крупнейших российских операторов железнодорожных грузовых перевозок. В число активов группы входят: АО "Новозыбковский машиностроительный завод", ООО "Брянское вагоноремонтное депо", "Армавирский машиностроительный завод", АО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ", ООО "Сервисная железнодорожная компания", ЗАО "РТХ-Логистик", ООО "СпецАвтоТранс", ООО "Научно-инженерный центр УК "РэйлТрансХолдинг", ТОО "РэйлТрансАзия", а также ООО "Армавирское вагоноремонтное депо".