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"Транснефть" из-за грозы приостановила отгрузку нефти в Новороссийске

Экономика и бизнес Транспорт
15 августа, 10:26 UTC+3 МОСКВА

В остальных портах погода рабочая

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/ "Транснефть" приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска из-за грозы, сообщил журналистам представитель компании.

"В Новороссийском порту из-за грозы, начавшейся утром, работы приостановлены до фактической нормализации погоды", - сказал он.

Представитель компании добавил, что в остальных портах погода рабочая. "В остальных портах погодные условия рабочие, работы ведутся штатно", - отметил представитель "Транснефти".

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