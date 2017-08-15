"Транснефть" из-за грозы приостановила отгрузку нефти в Новороссийске

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/ "Транснефть" приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска из-за грозы, сообщил журналистам представитель компании.
"В Новороссийском порту из-за грозы, начавшейся утром, работы приостановлены до фактической нормализации погоды", - сказал он.
Представитель компании добавил, что в остальных портах погода рабочая. "В остальных портах погодные условия рабочие, работы ведутся штатно", - отметил представитель "Транснефти".