"Транснефть" из-за грозы приостановила отгрузку нефти в Новороссийске

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/ "Транснефть" приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска из-за грозы, сообщил журналистам представитель компании.

"В Новороссийском порту из-за грозы, начавшейся утром, работы приостановлены до фактической нормализации погоды", - сказал он.

Представитель компании добавил, что в остальных портах погода рабочая. "В остальных портах погодные условия рабочие, работы ведутся штатно", - отметил представитель "Транснефти".