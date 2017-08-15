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"Ведомости": порт Ванино не рассчитался за 24,9% собственных акций, купленных год назад

Экономика и бизнес Транспорт
15 августа, 10:30 UTC+3

АО "Порт Ванино" - крупнейшая стивидорная компания в Хабаровском крае

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Порт Ванино поручился за свою 100%-ную "дочку" "Порт Ванино-финанс" перед продавцом 24,99% обыкновенных акций стивидора - ЗАО "Титан", сообщает газета "Ведомости".

Сделка по продаже стоимостью 4,8 млрд руб. состоялась год назад. "Титан", 51% акций которого на тот момент через "РЖД логистику" контролировала РЖД, а 49% - близкий к нему НПФ "Благосостояние", передал бумаги порта в кредит, но оставил их у себя в залоге. Покупатель вдобавок заложил 2,4% из имевшихся у него ранее акций порта. Согласно отчетности РЖД, "Порт Ванино-финанс" должен был рассчитаться за бумаги до 23 июня 2017 г.

Как сообщил "Ведомостям" представитель НПФ "Благосостояние", стороны, в том числе и поручитель, договорились об изменении условий сделки и просроченных обязательств у них нет. Подробности новых условий он не раскрыл.

Представитель "РЖД Логистики" утверждает, что его компания уже не владеет какими-либо долями в "Титане". Кому был продан пакет, он газете не сообщил.

Поручительство могло стать заменой договора залога, комментирует адвокат, руководитель группы антимонопольной практики юрфирмы Art de lex Кирилл Дозмаров. Рисков для продавца в этой схеме он не видит. Даже если порт в итоге и не оплатит акции, сделка будет расторгнута, а покупатель заплатит штраф, добавляет Дозмаров.

По мнению финансового аналитика, опрошенного газетой, порту будет сложно исполнить сделку. Он указывает, что чистая прибыль стивидора в 2016 г. по РСБУ составила 1,97 млрд руб., а на счетах у него на конец года было всего 28,6 млн руб. При этом долги компании превышают 13 млрд руб. В такой ситуации порт вполне сможет обеспечить обслуживание долгов, а вот найти средства на покупку акций - нет. Только при условии дополнительных займов, резюмирует собеседник "Ведомостей".

АО "Порт Ванино" - крупнейшая стивидорная компания в Хабаровском крае, в состав которой наряду с универсальными причалами входят специализированные терминалы: паромный, контейнерный и глиноземный, а также портовый флот, выполняющий швартовые операции, перевозку пассажиров и снабжение судов водой. Грузооборот стивидорной компании "Порт Ванино" по итогам 2016 года составил 8,04 млн тонн грузов (рост на 27,5% к 2015 году).

Ранее порт принадлежал "Мечелу". Но несколько лет назад более 70% обыкновенных акций компания продала "Титану" и двум кипрским компаниям - "Оперн трейд" и Statula Holdings.

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