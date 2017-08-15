Пассажиропоток в аэропортах Кубани с начала года вырос на 10%

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Аэропорты Краснодарского края в январе-июле обслужили на 10% больше пассажиров, чем за аналогичный период 2016 года. За счет открытия новых и запуска дополнительных рейсов пассажиропоток на международных направлениях увеличился на 76%, сообщили во вторник в пресс-службе управляющей аэропортами Кубани компании "Базэл Аэро".

"Пассажиропоток в аэропортах "Базэл Аэро" - Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик - за семь месяцев 2017 года составил 6 005 953 человека. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2016 года, когда аэропорты обслужили 5 447 726 пассажиров", - сказали в компании.

После открытия новых и запуска дополнительных рейсов в Турцию и Австрию количество перевезенных пассажиров из Краснодара на международных линиях увеличилось на 76% и составило более 462 тыс. человек. Прирост на внутренних направлениях составляет 7%.

По данным компании, значительно вырос пассажиропоток в аэропорте Краснодара, где с начала года обслужили на 19% больше пассажиров, чем за семь месяцев прошлого года. Число пассажиров на международных направлениях составило более 362 тыс. с ростом в 84%.

Более чем 1,5 раза увеличилось количество пассажиров, вылетающих за рубеж из Сочи. "За семь месяцев 2017 года в международном аэропорту Сочи обслужено 3 214 343 человека с общим ростом в 9% к аналогичному периоду 2016 года. Услугами авиакомпаний на внутренних рейсах воспользовались более 3,1 млн пассажиров, рост составил 8%, на международных - более 99 тыс. с ростом в 54%", - сказали в "Базэл Аэро".

Аэропорт Геленджик с начала года обслужил около 160 тыс. пассажиров, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение пассажиротопока зафиксировано только в Анапе - на 5%.