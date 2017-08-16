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Global Ports продает логистический комплекс "Трансконтейнеру" за 1,9 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
16 августа, 14:45 UTC+3 ТАСС

Пропускная способность "сухого порта" составляет 200 тыс. TEU в год

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ТАСС, 16 августа. Global Ports подписал соглашение о продаже 100% акций логистического комплекса "Логистика-Терминал" (Санкт-Петербург, промышленная зона Шушары) "Трансконтейнеру". Сумма сделки составляет 1,9 млрд руб., сообщает пресс-служба Global Ports.

"Данная сделка позволит группе оптимизировать структуру тыловых терминалов и сосредоточить внимание на логистическом парке "Янино" - современном многофункциональном транспортно-логистическом комплексе, расположенном в непосредственной близости от Санкт- Петербурга. Группа намерена использовать полученные от продажи средства на дальнейшее снижение долговой нагрузки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Global Ports ведет переговоры с "Трансконтейнером" относительно продажи доли логистического комплекса "Логистика-Терминал". При этом тогда компания не заключала соответствующих договоров с "Трансконтейнером".

"Логистика-Терминал" - многофункциональный логистический комплекс, обеспечивающий обработку контейнерных и генеральных грузов. Пропускная способность "сухого порта" составляет 200 тыс. TEU в год. Компания обеспечивает обработку грузов клиентов всех морских терминалов и экспедиторских компаний.

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