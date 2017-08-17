"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийск

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийск, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Новороссийске с 1:30 штормовое предупреждение. Из-за ветра 23 м/с все работы были остановлены. С 6:00, после ослабления ветра, был возобновлен налив стоящего на погрузке танкера. Окончание шторма ожидается к середине дня", - сообщил он.

Демин отметил, что в остальных портах работы идут по графику, прием в систему и поставки на НПЗ идут по плану.

По его словам, ночное землетрясение силой 4,5 балла с эпицентром в г. Гянжа (Азербайджан) на работу нефтепровода Баку-Новороссийск влияние не оказало.