Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийск

Экономика и бизнес Транспорт
17 августа, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

В остальных портах работы идут по графику, прием в систему и поставки на НПЗ идут по плану

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийск, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Новороссийске с 1:30 штормовое предупреждение. Из-за ветра 23 м/с все работы были остановлены. С 6:00, после ослабления ветра, был возобновлен налив стоящего на погрузке танкера. Окончание шторма ожидается к середине дня", - сообщил он.

Демин отметил, что в остальных портах работы идут по графику, прием в систему и поставки на НПЗ идут по плану.

По его словам, ночное землетрясение силой 4,5 балла с эпицентром в г. Гянжа (Азербайджан) на работу нефтепровода Баку-Новороссийск влияние не оказало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Голландии неизвестный захватил заложницу в здании радиостанции
2
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
3
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
4
Президент Южной Кореи заявил, что на полуострове больше никогда не будет войны
5
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
6
Роли, которыми запомнилась Вера Глаголева
7
Во Владивостоке произошел разлив ртути на площади около 300 кв. метров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама