Авиакомпания "Азимут" к 2021 г. планирует выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в 25 городов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут", которая является базовым перевозчиком будущего аэропорта Платов в Ростовской области, к 2021 году планирует выполнять полеты из Ростова-на-Дону в 25 городов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба районной администрации.
"Исполнительный директор авиакомпании "Азимут" Эдуард Теплицкий во время встречи с главой администрации Виталием Борзенко рассказал, что "Азимут" будет развивать прямые пассажирские перевозки из Ростова-на-Дону, минуя Московский авиационный узел, а также регулярные прямые и трансферные международные перевозки. Уже в 2017 году компания планирует осуществлять прямые рейсы из аэропорта Платов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Уфу, Самару, Казань, Грозный, Махачкалу", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что до 2021 года маршрутную сеть "Азимута", согласно планам, дополнят еще ряд городов. "В их числе Калининград, Минводы, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Сургут, Геленджик, Ереван, а также Прага, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Тель-Авив", - сообщили в пресс-службе администрации района.
Авиакомпания "Азимут" - базовый авиаперевозчик аэропорта Ростова-на-Дону - с декабря 2017 года сменит базирование на аэропорт Платов. Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.