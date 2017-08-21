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Египет вдвое снижает сборы за транзит контейнеров через Суэцкий канал

Экономика и бизнес Транспорт
21 августа, 14:52 UTC+3

Размер скидки составит от 3% до 50%

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КАИР, 21 августа. / ТАСС /. Правительство Египта объявило на прошлой неделе о введении скидок в размере 3%- 50% на транзит контейнеров через Суэцкий канал, сообщает Middle East Monitor.

Размер скидки, по данным издания, зависит от количества контейнеров на борту. Так, для судов, перевозящих более 200 контейнеров, скидка составит 3%, 500 контейнеров - 8%, более 3 тыс. 333 TEU - 50%. Глава Администрации Суэцкого канала Мохаб Мамиш сообщил, что скидки вводятся с 1 октября. Эта дата совпадает со сроками вступления в силу новой системы сборов для прохода судов через Панамский канал.

В июле Администрация Суэцкого канала уже ввела скидку до 45% для прохода крупных нефтяных танкеров, направляющихся из США в порты Персидского залива.

Выручка Египта от транзита судов через Суэцкий канал за семь месяцев с начала текущего года составила $2,738 млрд, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2016 году выручка снизилась на 3,2%, до $5 млрд.

В прошлом году конкуренция между Суэцким и Панамским каналами резко обострилась в связи с вводом в эксплуатацию новой цепочки шлюзов, позволяющей последнему пропускать контейнеровозы вместимостью до 13 тыс. TEU, в то время как в старых шлюзах предел вместимости контейнеровозов составляет 4,5-5 тыс. TEU.

Спрос на транзит судов через Суэцкий канал снижался на протяжении большей части прошлого года и первых месяцев текущего. Так, по итогам 2016 года общее количество судов, прошедших через канал, сократилось в годовом сопоставлении с 17,5 тыс. до 16,8 тыс. Трафик в январе-феврале сократился до 2 тыс. 655 судов (за аналогичный период 2016 года - 2 тыс.724). Рост возобновился с марта, однако замедлился до 2,3%-2,5% в июне и июле. В период с марта по май трафик увеличивался на 4%-6%.

В июле доля Панамского канала в обслуживании контейнерного судоходства между Азией и портами восточного побережья США увеличилась до 51% по сравнению с 44% в феврале.

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