Италия и Франция объявили тендер на выбор оператора трансальпийского грузового ж/д сервиса

ТУРИН, 21 августа. /ТАСС/. Италия и Франция объявили тендер на выбор оператора железнодорожного грузового сервиса, маршрут которого проходит через Альпы, сообщает Lloyd's List.

Срок контракта составит 10 лет.

В настоящее время оператором маршрута общей протяженностью 175 километров, который связывает Орбассано (Италия) и Этон (Aiton, Франция), является компания Autostrada Ferroviaria Alpina(AFA) - совместное предприятие государственных железнодорожных компаний Италии и Франции - Trenitalia и SNCF.

По маршруту ежедневно отправляются три шаттла из Италии и один из Франции.

Сервис для перевозки трейлеров был запущен в 2003 году. И на протяжении 15 лет он оставался убыточным, его работу обеспечивали субсидии, которые предоставляло правительство двух стран. Передача маршрута частному оператору призвана сократить государственные расходы.

Согласно отчету государственного аудитора Франции Cour des Comptes, опубликованному в феврале этого года, AFA перевозит в год менее 30 тыс. трейлеров, что составляет около 2% объема грузовых автомобильных перевозок по маршруту через Альпы. В 2015 году убытки оператора составили 9 млн евро.