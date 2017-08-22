Глобальный контейнерооборот может вырасти до шестилетнего максимума

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Контейнерооборот 250 морских портов мира за первое полугодие вырос примерно на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам текущего года объемы контейнерной перевалки могут вырасти до шестилетнего максимума - на 6%, сообщает Journal of Commerce со ссылкой на данные Alphaliner.

Выводы аналитиков Alphaliner совпадают с прогнозами Drewry, который на основании анализа данных 150 крупнейших портов мира оценил темпы роста за первое полугодие в 6,6% и также прогнозирует рекордный рост за год в целом.

Увеличение объемов портовой перевалки сопровождает растущий спрос на контейнерные перевозки: по итогам первого полугодия объем перевозок гонконгского линейного оператора OOCL составил почти 7%, Maersk Line - 2%.

Согласно Drewry Container Trades Statistics, объемы перевозок на направлении Азия-Европа за первые шесть месяцев выросли на 2,7%, до 4 млн TEU, при этом на отдельных маршрутах темпы роста значительно превышали среднерыночный показатель. Так, на маршрутах, связывающих Китай и регион Восточного Средиземноморья и Черного моря, объемы увеличились на 12,6%.

Растет спрос и на перевозки через Тихий океан. Согласно прогнозам, в августе объемы импорта США могут достичь рекордных уровней за всю историю. По оценкам авторов отчета Global Port Tracker, который публикуется ежемесячно Национальной федерацией розничной торговли США и Hackett Associates, импорт в августе увеличится на 2,1% в годовом сопоставлении. IHS Markit повысил недавно свой прогноз относительно темпов роста объемов контейнерного импорта в США в текущем году с 6,1% до 6,6%.

Из 20 крупнейших контейнерных портов мира только два порта - оба в Малайзии - снизили оборот в первом полугодии. Трафик через порт Кланг сократился на 3,1%, Танджунг Пелепас - на 4%.

Рейтинг контейнерных портов Alphaliner возглавил порт Шанхай, оборот которого за первые шесть месяцев 2017 года вырос почти на 10%, до 19,6 млн TEU. Сингапур на втором месте перевалил 16,1 млн TEU (+6,4%), Шэньчжэнь - 11,8 млн TEU.

В рейтинге Alphaliner 250 портов переваливают более 550 млн TEU в год. В среднем по портам, вошедшим в рейтинг, рост объемов ускорился во втором квартале этого года до 7,4%, по сравнению с 5,9% в первом квартале.

Спрос на портовую перевалку растет во всех географических сегментах рынка. Максимальные темпы роста были зафиксированы в портах Южной Азии (9,3%), минимальные - в портах Ближнего Востока (3,1%). Из крупнейших контейнерных рынков самые высокие темпы роста в первом полугодии показали порты Китая и США - 8,4% и 8,2% соответственно.

В списке 30 крупнейших портов мира самыми быстрорастущими стали Нинбо (14,4%), Гуанчжоу (11,7%), Гонконг (10,5%), Шанхай (9,6%), Роттердам (9,3%) и Лаем Чабанг (8,2% ). Снизился оборот в портах Альхесирас (-9,4%), Ляньюньган (-7,2%), Бремерхафен (-4%) и Танджунг Пелепас (-4%).

По прогнозам Alphaliner, объемы контейнерной перевалки в портах мира продолжат расти во втором полугодии.