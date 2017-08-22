В порту Раума завершена первая очередь расширения контейнерного терминала

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РАУМА, 22 августа. /ТАСС/. Финский порт Раума завершил первую очередь проекта по расширению контейнерного терминала, сообщает Администрация порта.
По итогам первого этапа протяженность причальной стенки увеличилась на 60 метров, до 215 метров. До конца года совокупная протяженность причалов достигнет 520 метров.
Расширение контейнерного терминала началось весной 2016 года. Параллельно идет реализация проекта углубления канала в порт с 10 метров до 12 метров. Стоимость обоих проектов оценивается в 60 млн евро.
В 2016 году порт Раума перевалил 560 млн тонн и 256 тыс. TEU контейнерных грузов, что на 2,5% меньше, чем в 2015 году. В этом году, по сообщению порта, объемы перевалки растут