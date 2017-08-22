Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В порту Раума завершена первая очередь расширения контейнерного терминала

Экономика и бизнес Транспорт
22 августа, 16:34 UTC+3

Протяженность причальной стенки увеличилась на 60 метров, до 215 метров

Поделиться
Материал из 1 страницы

РАУМА, 22 августа. /ТАСС/. Финский порт Раума завершил первую очередь проекта по расширению контейнерного терминала, сообщает Администрация порта.

По итогам первого этапа протяженность причальной стенки увеличилась на 60 метров, до 215 метров. До конца года совокупная протяженность причалов достигнет 520 метров.

Расширение контейнерного терминала началось весной 2016 года. Параллельно идет реализация проекта углубления канала в порт с 10 метров до 12 метров. Стоимость обоих проектов оценивается в 60 млн евро.

В 2016 году порт Раума перевалил 560 млн тонн и 256 тыс. TEU контейнерных грузов, что на 2,5% меньше, чем в 2015 году. В этом году, по сообщению порта, объемы перевалки растут

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
4
Тулеев провел первое после операции рабочее совещание
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
7
Киев подготовил запрос в NASA о помощи в экомониторинге строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама