Бастующие грузчики в аэропорту Брюсселя отказались возобновить работу

БРЮССЕЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Бастующие с утра вторника грузчики в международном аэропорту Брюсселя Завентем отказались возобновить работу в среду, несмотря на достигнутое в ходе ночных переговоров соглашение с руководством. Об этом сообщила администрация воздушной гавани.

"Грузчики багажа компании Swissport не возобновили работу сегодня утром. Не весь багаж доставляется по назначению, часть багажа отбывающих пассажиров не загружается на борт. Пассажирам рейсов, обслуживаемых этой компанией, рекомендуется путешествовать только с ручной кладью", - предупредило руководство главного аэропорта страны.

Прибывающим пассажирам в аэропорту рекомендуют заполнять заявки об утере багажа и возвращаться домой, не дожидаясь его получения.

Забастовку проводит персонал компании Swissport - одного из двух подрядчиков аэропорта, который обеспечивает до 60% погрузочно-разгрузочных работ с багажом пассажиров. Сотрудники протестуют против недостатка рабочих и загруженного графика. Грузчики второй компании - Aviapartner - продолжают работу.

Рейсы из Брюсселя в Москву, осуществляемые компаниями Brussels Airlines и "Аэрофлот" также обслуживаются бастующей компанией. Во вторник погрузка багажа на рейсы "Аэрофлота" осуществлялась сотрудниками российской компании при поддержки вспомогательных служб аэропорта.

Во вторник в Брюсселе были задержаны более 400 рейсов, отменены 28, забастовка затронула свыше 30 тысяч пассажиров, многие из которых не смогли получить свой багаж по прибытию. Три тысячи человек не смогли вылететь из-за отмены рейсов.