Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бастующие грузчики в аэропорту Брюсселя отказались возобновить работу

Экономика и бизнес Транспорт
23 августа, 10:06 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 23, августа. /ТАСС

Пассажирам рейсов, обслуживаемых компанией Swissport, рекомендуется путешествовать только с ручной кладью

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Бастующие с утра вторника грузчики в международном аэропорту Брюсселя Завентем отказались возобновить работу в среду, несмотря на достигнутое в ходе ночных переговоров соглашение с руководством. Об этом сообщила администрация воздушной гавани.

"Грузчики багажа компании Swissport не возобновили работу сегодня утром. Не весь багаж доставляется по назначению, часть багажа отбывающих пассажиров не загружается на борт. Пассажирам рейсов, обслуживаемых этой компанией, рекомендуется путешествовать только с ручной кладью", - предупредило руководство главного аэропорта страны.

Прибывающим пассажирам в аэропорту рекомендуют заполнять заявки об утере багажа и возвращаться домой, не дожидаясь его получения.

Забастовку проводит персонал компании Swissport - одного из двух подрядчиков аэропорта, который обеспечивает до 60% погрузочно-разгрузочных работ с багажом пассажиров. Сотрудники протестуют против недостатка рабочих и загруженного графика. Грузчики второй компании - Aviapartner - продолжают работу.

Рейсы из Брюсселя в Москву, осуществляемые компаниями Brussels Airlines и "Аэрофлот" также обслуживаются бастующей компанией. Во вторник погрузка багажа на рейсы "Аэрофлота" осуществлялась сотрудниками российской компании при поддержки вспомогательных служб аэропорта.

Во вторник в Брюсселе были задержаны более 400 рейсов, отменены 28, забастовка затронула свыше 30 тысяч пассажиров, многие из которых не смогли получить свой багаж по прибытию. Три тысячи человек не смогли вылететь из-за отмены рейсов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать США
3
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
4
Сергей Шойгу осмотрел на Кубинке новейший истребитель Су-57
5
Источник: причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
Темы дня
Новости партнеров
Реклама