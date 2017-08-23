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Власти Якутии просят Росморречфлот продлить срок арктической навигации

Экономика и бизнес Транспорт
23 августа, 11:51 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

В этом году из-за из-за неблагоприятных погодных условий на арктическом побережье навигация началась позже обычного

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© Антон Новодережкин/ТАСС

ЯКУТСК, 23 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Власти Якутии направили обращение в Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) о продлении сроков арктической навигации, которая началась позже из-за неблагоприятных погодных условий на арктическом побережье. Об этом ТАСС в среду заявил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.

"Мы направили обращение в Росморречфлот о продлении сроков арктической навигации в Якутии, которая началась позже запланированных сроков из-за погодных условий. Определенных сроков окончания навигации пока нет, будем смотреть по обстановке и выполнению планов", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что в этом году арктическая навигация в Якутии началась с 19-дневной задержкой из-за сложной ледовой обстановки на арктическом побережье. Суда с грузами стояли возле порта Тикси в ожидании улучшения ледовой обстановки.

Обычно арктическая навигация в Якутии начинается в 20-х числах июля и завершается в сентябре, в зависимости от судоходной обстановки. Для продолжения судоходства после установленных сроков завершения арктической навигации необходимо разрешение Росморречфлота, так как федеральное агентство регулирует деятельность морского и речного транспорта и имеет полномочия по ограничению судоходства.

В целом в период навигации в арктические районы планируется доставить более 400 тысяч тонн различных грузов. А по всем рекам республики, включая не только арктические, план завоза составляет 1,2 млн тонн грузов, из которых на данный момент уже доставлено до пунктов назначения 66% (в 2016 году на эту дату было доставлено 62%), отмечают власти.

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