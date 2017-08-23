CMA CGM закажет девять контейнеровозов вместимостью 22 тыс. TEU в Китае

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ШАНХАЙ, 23 августа. /ТАСС/. CMA CGM намерена разместить заказ на строительство девяти контейнеровозов вместимостью 22 тыс.TEU каждый на китайских верфях Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding и Hudong Zhonghua Shipbuilding, сообщает China Daily.
В настоящее время контракты находятся на утверждении всех сторон.
China Daily отмечает, что китайским судостроителям удалось в этом году обогнать южнокорейских конкурентов по объему новых заказов. По итогам первых шести месяцев текущего года китайские верфи получили новые заказы совокупным дедвейтом 8,14 млн тонн, что составляет 31,4% мирового рынка. Доля корейских верфей составила 30,6%.
По оценкам аналитика Шанхайского научно- исследовательского института судоходства и судостроения Чжана Сюэнинга (Zhang Xueling), стоимость каждого судна составит около $160 млн.
Первые контейнеровозы вместимостью 22 тыс. TEU (крупнейшие в мире - прим. ред.) были построены южнокорейской Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd для Maersk Line. Заказ на строительство десяти судов по цене $185 млн за каждое был размещен в 2011 году.