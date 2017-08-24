"Ъ": РЖД подготовили предварительное ТЭО ж/д проекта "Евразия"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ОАО "РЖД" подготовило предварительное технико-экономическое обоснование (предТЭО) высокоскоростного железнодорожного коридора "Евразия" (Пекин-Москва-ЕС). Его рассмотрение в Минтрансе назначено на четверг, сообщает газета "Коммерсант".

"Сегодня в Минтрансе должно состояться совещание, где будет обсуждаться предварительное технико-экономическое обоснование (предТЭО) высокоскоростного железнодорожного коридора "Евразия" (Пекин-Москва-ЕС). Он предполагает перевозку и пассажиров и грузов и включит в себя проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань, обсуждаемый с 2013 года", - пишет газета.

Вопрос об организации на ВСМ грузовых перевозок был поднят еще в 2015 году. В интервью "Ъ" 30 мая глава РЖД Олег Белозеров утверждал, что грузовое движение на ВСМ "точно будет", но заложат ли его в исходную модель, станет понятно летом. Параллельно с 2014 года шло обсуждение проекта Евразийского высокоскоростного транспортного коридора Москва-Пекин стоимостью 7 трлн руб., однако детально проект не прорабатывался, отмечает "Ъ".

"Евразия" должна пройти от Берлина к Урумчи (КНР) через Польшу, Белоруссию, Россию и Казахстан. По данным "Ъ", рассматривались несколько вариантов, в том числе через Сибирь, но приоритетным выбран маршрут через Казахстан, в рамках которого на Россию приходится 44,3% ВСМ (2,37 тыс. км). Российский участок можно будет преодолеть за 9,5 часа, в целом участок Брест (Белоруссия)-Достык (Казахстан) - за 19,5 часа. Средняя скорость движения составит 250 км/ч.

Плановая выручка "Евразии" в 2050 году - 2,77 трлн руб. Наибольшую часть доходов должны генерировать грузовые перевозки, которые достигнут 11,9 млн тонн (выручка - 797 млрд руб.) в год к 2050 году.

Пассажиропоток ВСМ к 2050 году может достичь 36,9 млн человек в год, выручка от пассажирских перевозок - 118,8 млрд руб.

Общие капзатраты по проекту оценены в 7,84 трлн руб. без НДС, в том числе 3,58 млрд руб. без НДС - по территории РФ. Операционные затраты на содержание инфраструктуры - 48,5-49,7 млн руб. на 1 км, для перевозчика - 1,98-2,04 руб. за пассажиро-километр для пассажирских и 0,91-0,99 руб. за тонно-километр для грузовых перевозок. Под проект придется проектировать грузовой подвижной состав на базе пассажирского: стоимость поезда оценивается в 2,74 млрд руб.

Основными участниками проекта должны стать национальные железные дороги стран-участников: ОАО "РЖД", "Казакстан темир жолы" (КТЖ, железные дороги Казахстана), Белорусская железная дорога, China Railways. Финансирование - 40% через акционерный капитал и 60% в виде кредитов финансовых организаций.

Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, отмечает, что проект "чувствителен к срокам строительства и графику ввода всех участков инфраструктуры". Транзитное сообщение по плану должно быть запущено к 2026 году, поясняет собеседник "Ъ", но строительство некоторых участков в заявленный срок точно недостижимо, даже при решении вопросов с финансированием.