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Maersk запускает новый сервис в Канаду

Экономика и бизнес Транспорт
24 августа, 16:56 UTC+3

Запуск нового сервиса обусловлен увеличением объемов контейнерных перевозок в Канаде

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КОПЕНГАГЕН, 24 августа. /ТАСС/. Maersk Line с 30 сентября запускает новый сервис, который свяжет порты Средиземноморья и Канады, говорится в сообщении компании.

Ротация портов на сервисе будет включать судозаходы в Кальяри, Салерно, Ливорно, Геную, Фос-сюр-Мер, Альхесирас, Танжер, Виго и Монреаль.

Запуск нового сервиса обусловлен увеличением объемов контейнерных перевозок в Канаде. По данным Journal of Commerce, контейнерооборот четырех крупнейших портов Канады за первые шесть месяцев текущего года вырос на 8,5%. Как сообщил JOC президент канадского подразделения Maersk Line Джек Махони, объемы оператора в Канаде выросли за первое полугодие на 15%. При этом среднерыночный рост по оценкам Alphaliner составил 6,7%.

Как и в 2016 году, среди четырех крупнейших контейнерных портов Канады наибольший рост показал оборот порта Галифакс: объемы выросли на 16,7%, до 274,65 тыс. TEU.

Второе место по темпам роста занял порт Принc-Руперт (+15,2%, 422,9 тыс. TEU). В сентябре в порту начнет работать новый перегрузочный комплекс, в связи с чем рост может ускориться. Мощность терминала Fairview Container Terminal под управлением DP World увеличится до 1,3 млн TEU по сравнению с 850 тыс. TEU на сегодняшний день.

Порт Монреаль, второй по величине порт Канады, увеличил объемы на 6,2%, до 753 тыс. TEU. Крупнейший контейнерный порт страны Ванкувер перевалил рекордные 1,6 млн TEU.

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