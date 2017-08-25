"РЖД Логистика" в I полугодии увеличила объем обработанных грузов на 5%, до 30,5 млн т

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика", крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, в первом полугодии 2017 г. обработало 30,5 млн т грузов, что на 5% больше показателя за аналогичный период годом ранее (показатель не включает перевозки для нужд холдинга РЖД). Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка компании в отчетном периоде выросла на 37% и составила 15,1 млрд рублей.

Это связано в первую очередь с расширением клиентской базы и улучшением качества предоставляемых сервисов по ключевым направлениям бизнеса логистического оператора, отмечает компания.

В сегменте грузовой логистики ключевыми клиентами компании являются: ЕВРАЗ, СУЭК, Сибуглемет, Сибантрацит. "РЖД Логистика" также оказывала услуги логистического аутсорсинга (управление транспортной инфраструктурой предприятия) десяткам промышленных производственных объектов. Наиболее значимыми клиентами в этом сегменте являются: ЕВРАЗ, группа "Мечел", группа "Северсталь", "Гардиан" и "Форд Соллерс Холдинг".

Существенный рост продемонстрировали контейнерные перевозки, организованные "РЖД Логистикой" совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge (FELB), - их объем вырос в 1,8 раза, до 63,2 тыс. ДФЭ.

В целом в транспортировке всего объема грузов с января по июнь было задействовано более 550 тыс. единиц различного транспорта (показатель включает перевозки в рамках направлений грузовой логистики, контейнерного транзита, комплексного транспортно-логистического обслуживания, логистического аутсорсинга и сервиса "РЖД Экспресс").

О компании

АО "РЖД Логистика" создано в ноябре 2010 г. в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.