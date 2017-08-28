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MOL присоединяется к консорциуму, создающему платформу на базе технологии блокчейн

Экономика и бизнес Транспорт
28 августа, 17:07 UTC+3

Блокчейн - это инструмент, обеспечивающей безопасное хранение данных транзакций. Технология обеспечивает абсолютную прозрачность проводимых транзакций

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Материал из 1 страницы
© EPA/FOCKE STRANGMANN

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Японская корпорация Mitsui O.S.K. Lines (MOL) присоединится к консорциуму японских компаний, созданному с целью разработки отраслевой платформы обмена данными на основе технологии блокчейн, следует из сообщения компании.

В MOL отмечают, что сейчас все процессы, которые так или иначе связаны с выпуском коносаментов и других документов, являются чрезмерно трудоемкими и времезатратными.

Консорциум планирует разработку и внедрение практических инструментов, которые позволят использовать технологию блокчейн для упорядочения и упрощения предоставления и обмена данными.

Блокчейн - это инструмент, обеспечивающей безопасное хранение данных транзакций. Технология обеспечивает абсолютную прозрачность проводимых транзакций - вся цепочка транзакций дублируется и хранится в неизменном зашифрованном виде у каждого участника, и безопасность - подделать и изменить информацию невозможно.

MOL стал 14-м членом консорциума, в который уже входят Kawasaki Kisen Kaisha, Marubeni Corporation, Mitsui Sumitomo Insurance Company, Mizuho Financial Group, Mizuho Bank, Nippon Express Company, NTT DATA Corporation, NYK Line, Sojitz Corporation, Sompo Japan Nipponkoa Insurance, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance и Toyota Tsusho Corporation.

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