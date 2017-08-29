Globaltrans выплатит промежуточные дивиденды по 44,8 руб. на акцию/GDR

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Совет директоров Globaltrans впервые в истории группы одобрил выплату промежуточных дивидендов на сумму 3,6 млрд рублей или 20,16 рубля на обыкновенную акцию/глобальную депозитарную расписку (GDR). Это соответствует дивидендной политике группы и составляет 50% от свободного денежного потока, приходящегося на акционеров компании, за первые шесть месяцев 2017 года, говорится в сообщении Globaltrans.

Совет директоров также одобрил выплату специальных промежуточных дивидендов на сумму 4,4 млрд рублей или 24,64 рубля на обыкновенную акцию/GDR. "Данное решение обусловлено умеренным уровнем капитальных затрат на фоне значительного денежного потока в отчетном периоде и желанием оптимизировать структуру капитала группы, сделав имеющуюся долговую нагрузку более эффективной. Одобрение специальных промежуточных дивидендов соответствует приоритетному принципу группы, согласно которому компания распределяет денежные средства, которые не используются или не требуются для расширения бизнеса, при условии сохранения долговой нагрузки на консервативном уровне", - отмечает компания.

Общая выплата акционерам составит 8 млрд рублей или 44,8 рублей на обыкновенную акцию/GDR.

Датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, определено 5 сентября 2017 года. GDR будут торговаться без дивиденда, начиная с 4 сентября.

Дивиденды будут выплачены в долларах не позднее 30 сентября с конвертацией российских рублей в доллары по официальному курсу рубля, установленному ЦБ РФ на 25 августа. Владельцы GDR получат дивиденды приблизительно через три рабочих дня после даты их выплаты.

"Дальнейший рост бизнеса остается для нас ключевым приоритетом, мы, как и прежде, продолжим следовать строгим инвестиционным критериям выбора проектов. Благоприятные рыночные условия и наши сильные результаты позволяют нам с уверенностью смотреть на вторую половину года", - отметил генеральный директор Globaltrans Валерий Шпаков, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно отчетности Globaltrans по международным стандартам финансовой отчетности, чистая прибыль группы в первом полугодии выросла в 2,9 раза - до 6,7 млрд рублей, свободный денежный поток увеличился в 2,4 раза - до 8 млрд рублей.

По итогам 2016 года Globaltrans выплатил дивиденды из расчета 39,2 руб. на акцию, в общей сложности на выплату дивидендов было направлено почти 7,01 млрд руб. Для сравнения, по итогам 2015 года компания направила на дивиденды 2,2 млрд руб.

О компании

Globaltrans - группа компаний, осуществляющая деятельность в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, СНГ и стран Балтии. Основным направлением деятельности группы является оказание услуг по железнодорожной перевозке грузов.

По состоянию на 30 июня 2017 года общий парк подвижного состава группы насчитывает около 67 тыс. единиц. Основу парка составляют универсальные полувагоны и железнодорожные цистерны. Более 91% от общего парка находится в собственности группы. Средний возраст собственного парка составляет 11 лет.

Free float Globaltrans составляет 54,5%, по 11,5% принадлежит бизнесменам Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову через специальные компании. Глобальные депозитарные расписки Globaltrans имеют листинг на основном рынке Лондонской фондовой биржи с мая 2008 года.