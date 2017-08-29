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Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в I полугодии выросла в 2,9 раза - до 6,7 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
29 августа, 10:55 UTC+3 МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Выручка за отчетный период выросла на 17%, до 38,2 млрд руб.

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Globaltrans по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2017 года выросла в 2,9 раза и составила 6,7 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка за отчетный период выросла на 17%, до 38,2 млрд руб.

Прибыль, относящаяся к акционерам, за первое полугодие выросла в 3,7 раза и составила 5,8 млрд руб.

Операционная прибыль увеличилась в январе-июне в 2,2 раза и составила 9,6 млрд руб., доналоговая прибыль - в 2,8 раза, до 8,7 млрд руб.

Globaltrans - один из крупнейших частных операторов грузовых вагонов и локомотивов в России. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам 2016 года выросла на 37%, до 6,1 млрд рублей. Акции компании торгуются на Лондонской бирже.

Free-float Globaltrans составляет 54,5%, по 11,5% принадлежит бизнесменам Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову через специальные компании.

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