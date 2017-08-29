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"Трансконтейнер" за 1 рубль приобрел 30% долей в компании-владельце логоцентров в Калуге

Экономика и бизнес Транспорт
29 августа, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Трансконтейнер" приобрел за 1 рубль 30% долей в ООО "Фрейт Вилладж Калуга Север" (ООО "ФВК Север", владеет двумя мультимодальными транспортно-логистическими центрами, расположенными в Калужской области). При этом компания выступила поручителем за исполнение "ФВК Север" обязательств по кредитному соглашению перед Внешэкономбанком, говорится в отчетности "Трансконтейнера" по МСФО за первое полугодие 2017 года.

Размер поручительства составляет 50% от суммы основного долга "ФВК Север" по данному кредитному соглашению, составляющего 3,7 млрд рублей, плюс 50% от суммы процентов, комиссий, неустоек (пени) и иных денежных обязательств, подлежащих выплате в пользу Внешэкономбанка в случаях, предусмотренных кредитным соглашением.

Кроме того,"Трансконтейнер" передает ФВК в залог недвижимое имущество стоимостью 301 млн рублей и получает в залог земельный участок и недвижимое имущество стоимостью 412 млн руб. На дату выпуска финансовой отчетности распределение цены покупки "ФВК Север" не было завершено, отмечается в документе.

Как сообщалось ранее, "Трансконтейнер" намерен создать за пределами МКАД мощный распределительный центр. Он позволит разделить поступающий сейчас в Москву по железной дороге контейнерный грузопоток на две составляющие: непосредственно для московских потребителей и для клиентов, расположенных за пределами МКАД.

Также присоединение к капиталу "ФВК Север" позволит "Трансконтейнеру" включить в технологическую сеть компании современный терминально-логистический центр в Московском регионе, развить дополнительные компетенции в таможенно- брокерском, таможенно-складском сегменте и нарастить грузовую базу за счет резидентов индустриальных парков "Ворсино" и "Росва".

О компаниях

"Трансконтейнер" располагает 42 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 23 тыс. фитинговых платформ и более 70 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе FESCO - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%. Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.

Группа компаний Freight village Ru предлагает услуги контейнерного и таможенного терминалов, индустриально-складскую недвижимость в аренду и на продажу, а также развивает проекты комплексного освоения территории под промышленное и жилое назначение. С 2012 года Freight village Ru реализует проект по созданию одного из крупнейших в России мультимодальных производственно- логистических центров в уникальном формате "грузовой деревни" - "Фрейт Вилладж Ворсино" (располагается на границе Новой Москвы и Калужской области) и "Фрейт Вилладж Росва" (располагается на границе г. Калуга).

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