Globaltrans не ведет переговоры о покупке акций "Трансконтейнера"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Группа Globaltrans не интересуется долей РЖД в "Трансконтейнере", рассматривает возможность сделок M&A (слияния и поглощения) в сегменте полувагонов и танк-контейнеров, заявил генеральный директор Globaltrans Валерий Шпаков в ходе телефонной конференции.

"Мы продолжим изучать возможность сделок слияния и поглощения. Считаем, что на рынке сегодня складывается благоприятная ситуация для консолидации, - сказал он. - Что касается данного актива ("Трансконтейнера" - прим. ред.), то переговоры по этому активу не ведутся. Мы сегодня сфокусированы на покупке универсального подвижного состава и танк-контейнеров", - сказал он.

При этом глава Globaltrans отметил, что группа пока не видит крупных предложений по слиянию.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил РЖД и Минтрансу подготовить комплексный доклад с экспертизой Минэкономразвития для принятия решения о дальнейшей судьбе 50% акций РЖД в "Трансконтейнере".

Интерес к покупке пакета РЖД проявляют несколько компаний, в том числе Первая грузовая компания. Интерес к покупке акций "Трансконтейнера" у РЖД (сейчас пакет находится у Объединенной транспортно-логистической компании) и структур НПФ "Благосостояние" также проявляла группа "Сумма" Зиявудина Магомедова.

По мнению главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, продажа доли РЖД в "Трансконтейнере" частному акционеру нецелесообразна. Однако в случае принятия решения о выходе РЖД из капитала оператора, его нужно разделить на несколько компаний.

РЖД в случае принятия решения о продаже доли в "Трансконтейнере" считают целесообразным продавать весь пакет (50%) на аукционе. Минтранс также выступает за продажу всех 50% акций РЖД в "Трансконтейнере" на открытом аукционе с учетом квалификационных требований.

О компаниях

Globaltrans - группа компаний, осуществляющая деятельность в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, СНГ и стран Балтии. Основным направлением деятельности группы является оказание услуг по железнодорожной перевозке грузов.

По состоянию на 30 июня 2017 года общий парк подвижного состава группы насчитывает около 67 тыс. единиц. Основу парка составляют универсальные полувагоны и железнодорожные цистерны. Более 91% от общего парка находится в собственности Группы. Средний возраст собственного парка составляет 11 лет.

Free float Globaltrans составляет 54,5%, по 11,5% принадлежит бизнесменам Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову через специальные компании. Глобальные депозитарные расписки Globaltrans имеют листинг на основном рынке Лондонской фондовой биржи с мая 2008 года.

"Трансконтейнер" располагает 42 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 23 тыс. фитинговых платформ и более 70 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%. Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.