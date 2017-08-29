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Прибыль COSCO Ports за I полугодие 2017 г. выросла в 2,2 раза

Экономика и бизнес Транспорт
29 августа, 14:09 UTC+3

Без учета новых приобретений прибыль оператора увеличилась на $6,9%, до 86 млн

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© EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

ГОНКОНГ, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль акционеров китайского портового и терминального оператора COSCO SHIPPING Ports Limited (CSP) по итогам первого полугодия 2017 года составила $384,7 млн, что на 123,7% или в 2,2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании.

Без учета новых приобретений прибыль оператора увеличилась на $6,9%, до 86 млн. Выручка за отчетный период увеличилась на 0,3%, до $275,8 млн.

Совокупный контейнерный оборот терминалов в инвестиционном портфеле CSP за шесть месяцев увеличился на 11,8%, до 41,78 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). На терминалы, в которых компании принадлежит контрольный пакет, пришлось около 19,3% от оборота, на неконтролируемые терминалы - 80,7%.

Терминалы в регионе Большого Китая перевалили 78,7% совокупного оборота CSP. Контейнерооборот в регионе увеличился на 6,1%, до 32,9 млн TEU.

Зарубежные терминалы группы перевалили за первое полугодие 8,9 млн TEU, что на 39,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Их доля в общем обороте CSP увеличилась за последние 12 месяцев с 17% до 21,3% в основном за счет приобретения Euromax Terminal Rotterdam B.V. в Роттердаме и терминала Vado Reefer в Испании. Без учета этих терминалов оборот зарубежных терминалов CSP составил 7,5 млн TEU (+18,4%). Во второй половине года группа планирует завершить сделку по приобретению 51% акций Noatum Port Holdings, S.L.U. в Испании.

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