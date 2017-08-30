"Ъ": РЖД повысили оценку перспективного грузопотока БАМа и Транссиба

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ОАО "РЖД" повысило оценку перспективного грузопотока БАМа и Транссиба. Так, к 2024-2025 годам отправка грузов на Дальний Восток увеличится относительно уровня 2012 года на 114 млн тонн, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление первого вице- президента ОАО "РЖД" Вадима Михайлова.

Основным потребителем мощностей БАМа и Транссиба является угольный сектор, пишет газета. За первое полугодие погрузка угля на сети РЖД выросла на 6,5%, до 177,3 млн тонн. 67% от этого объема - отправки на Дальний Восток. Угольщики Кузбасса готовы грузить больше - как говорил "Ъ" ранее собеседник в отрасли, бассейн готов предъявить к перевозке дополнительно 30 млн тонн угля уже в 2017-2018 годах, но инфраструктура сдерживает рост отгрузки.

Как будет финансироваться расширение инфраструктуры на 114 млн тонн, пока неизвестно. Первый этап (до 2020 года) оценивается в 562 млрд руб., по второму оценок пока нет, однако, говорит один из собеседников "Ъ", предварительные оценки составляют 400 млрд руб.

По мнению аналитика, опрошенного "Ъ", оценка прироста вполне реалистична: с учетом складывающейся ситуации необходимо, чтобы на восточном направлении существовал резерв. "По этому году мы недогрузим на восток 15 млн тонн,- отмечает собеседник газеты, - преимущественно это уголь из Кузбасса". С точки зрения финансирования, полагает эксперт, реализация этого проекта - вопрос господдержки.

По данным Минэнерго, по итогам первого полугодия 2017 года добыча угля в России составила 198 млн тонн, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт увеличился на 10,6%, до 90,4 млн тонн.

Погрузка угля на сети РЖД, по данным монополии, за отчетный период составила 177,7 млн тонн. Значительный прирост погрузки отмечается в адрес припортовых железных дорог. Так, на Дальневосточную железную дорогу отправлено 47 млн тонн (+6,5%), на Октябрьскую железную дорогу (в том числе в порты Северо-Запада) - 26,1 млн тонн (+21,3%), на Северо-Кавказскую (в том числе в порты Юга) - 8,6 млн тонн (+19%).

Экспорт каменного угля из России в Китай, по данным таможенной статистики КНР, по итогам шести месяцев этого года составил 13,14 млн тонн общей стоимостью 1,17 млрд долларов. Тоннаж экспорта увеличился на 53,8%, доход от экспорта - в 2,7 раза.

По прогнозам Минэнерго, добыча угля в России в 2017 году увеличится на 14 млн тонн (или 4%) по сравнению с 2016 годом, до 400 млн тонн. Экспорт составит порядка 185 млн тонн.