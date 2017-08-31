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Анатолий Ледовских вновь возглавил совет директоров "Трансмашхолдинга"

Экономика и бизнес Транспорт
31 августа, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

ЗАО "Трансмашхолдинг" - головная компания крупнейшего в России холдинга в области транспортного машиностроения

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Трансмашхолдинга" (ТМХ) вновь избрал председателем совета Анатолия Ледовских, следует из материалов компании.

"Избрать председателем совета директоров ЗАО "Трансмашхолдинг" члена совета директоров Ледовских Анатолия Алексеевича", - говорится в сообщении.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - головная компания крупнейшего в России холдинга в области транспортного машиностроения. Предприятия ТМХ выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта.

100% акций компании ТМХ принадлежит голландской Breakers Investments BV, 33% которой принадлежит французскому концерну Alstom, остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

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