Совет директоров ОАК обсудит вопрос о совмещении должности президента в других компаниях

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на заседании 1 сентября рассмотрит вопрос о совмещении должности президента компании в других организациях, следует из материалов ОАК.
Совет директоров на предстоящем заседании также определит позиции в отношении формирования исполнительных органов дочерних и зависимых компаний, а также обсудит вопрос о признании независимыми членов совета директоров корпорации.
Кроме того, в этот же день пройдет заседание совета директоров "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) , на котором планируется обсудить досрочное прекращение полномочий президента компании и избрание нового президента ГСС.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что ОАК планирует объединиться со своим гражданским дивизионом в единое юридическое лицо, которое станет корпоративным центром корпорации и будет управлять гражданскими проектами.
По данным газеты, в рамках реорганизации пройдет и ряд кадровых перестановок. Так, президент ОАК Юрий Слюсарь на переходный период также возглавит "Иркут", сменив на этом посту многолетнего руководителя корпорации Олега Демченко. Предполагается, что руководителем ГСС станет гендиректор лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) Александр Рубцов, сменив при этом Владислава Масалова.