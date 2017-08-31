РЖД и Мурманский МТП завершили проект по реконструкции Южной горловины станции Мурманск

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и ПАО "Мурманский морской торговый порт" (Мурманский МТП) завершили проект по реконструкции Южной горловины станции Мурманск, тем самым увеличив ее пропускную способность с 22 до 26 поездов в сутки, говорится в совместном заявлении компаний.

"Южная горловина станции Мурманск была одним из узких мест на этом очень важном для Октябрьской дороги участке. До реконструкции пропускная способность станции составляла 22 пары поездов в сутки, после завершения строительства пропускная способность составляет уже 26 пар поездов в сутки. Процессы приема и отправления поездов теперь могут осуществляться параллельно. Удлинение путей станции позволит отправлять составы длиной 110 и более вагонов", - отметил первый заместитель начальника Октябрьской железной дороги (ОЖД) Михаил Глазков.

Идея совместного проведения модернизации станции Мурманск обсуждалась портовиками и железнодорожниками с 2014 года. Непосредственно строительно-монтажные работы начались в сентябре 2016 года.

В результате реконструкции, как отметили участники проекта, значительно сокращается простой вагонов на станции Мурманск, а также повышается ритмичность и качество обработки грузов, поступающих по железной дороге в Мурманский морской торговый порт.

ПАО "Мурманский морской торговый порт" - стивидорная компания, специализирующаяся на перевалке сухих грузов: угля, окатышей, марганцевой руды и щебня. По итогам 2016 года грузооборот ММТП составил 15,04 млн тонн, что на 3% больше относительно 2015 года.