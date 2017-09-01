"Трансмашхолдинг" сменил руководителей трех предприятий

МОСКВА, 1 сентября./ТАСС/. ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ), крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта, 1 сентября сменил руководителей трех предприятий: ОАО "Центросвармаш", ОАО "Коломенский завод" и ОАО "Пензадизельмаш", сообщает пресс-служба холдинга.

ОАО "Центросвармаш" возглавил Андрей Соловей, который также руководит Тверским вагоностроительным заводом. Он окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО по специальности "Автоматизированные системы управления". До назначения на Тверской вагоностроительный завод Андрей Соловей руководил АО "Центросвармаш".

Генеральным директором ОАО "Коломенский завод" назначен Евгений Вожакин. На этой должности он сменил Владимира Карпова, который продолжит работу в "Трансмашхолдинге" советником по тематике развития дизелестроения. С 1989 по 2013 год Евгений Вожакин работал на Тверском вагоностроительном заводе; в том числе в 2013 году в должности исполняющего обязанности генерального директора. В последнее время был министром промышленности и информационных технологий Тверской области.

На должность генерального директора ОАО "Пензадизельмаш" назначен Михаил Скуратко. С декабря 2016 года он является исполнительным директором этого предприятия. Окончил Харьковский политехнический институт по специальности "локомотивостроение". До прихода на "Пензадизельмаш" работал на Новочеркасском электровозостроительном заводе.

ЗАО "ТМХ - головная компания крупнейшего в России холдинга в области транспортного машиностроения. Предприятия ТМХ выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта.

100% акций компании ТМХ принадлежит голландской Breakers Investments BV, 33% которой принадлежит французскому концерну Alstom, остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.