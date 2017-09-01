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"Ростерминалуголь" отгрузил на экспорт 16 млн тонн угля с начала года

Экономика и бизнес Транспорт
1 сентября, 14:23 UTC+3

В прошлом году 16 млн тонн удалось погрузить лишь 25 ноября

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© Елена Пальм/ТАСС, архив

УСТЬ-ЛУГА, 1 сентября. /ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" 1 сентября отгрузило на экспорт 16-миллионную тонну угля, сообщает пресс-служба компании.

"16-миллионная тонна угля вошла в состав судовой партии балкера Albion Bay"(тип Handymax), который взял на борт 44 тыс. тонн. Судно стало 228-м по счету на терминале с начала года. В данный момент теплоход следует во Францию", - говорится в сообщении.

В прошлом году 16 млн тонн удалось погрузить лишь 25 ноября, отметили в компании.

АО "Ростерминалуголь" стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания". По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России. В 2017 году компания планирует увеличить перевалку на 16%, до 21 млн тонн.

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