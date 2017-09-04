СМИ: ГК "Автодор" и Росавтодор могут быть реформированы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) могут быть реформированы после выборов в 2018 году, варианты уже прорабатываются в закрытом режиме, сообщает газета "Ведомости".

"Формальный старт обсуждениям (реформирования "Автодора" и Росавтодора - прим. ред.) пока не дан, однако с подачи Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина варианты уже несколько месяцев прорабатываются в закрытом режиме", - пишет газета со ссылкой на источники.

Согласно информации на сайте госзакупок, год назад ЦСР выиграл конкурс (цена контракта - 111 млн руб.) на разработку "целевого видения" состояния отрасли. Он должен подготовить стратегию развития дорожного хозяйства до 2030 г., а также новую модель управления им, уточнив границы деятельности ключевых субъектов отрасли, в том числе Росавтодора. Финальный вариант ЦСР должен представить к 5 октября, отмечают "Ведомости".

По предварительным данным, ЦСР рассматривает два основных варианта. Первый - переподчинение ГК "Автодор" Минтрансу (сейчас подчиняется напрямую правительству, а стратегию утверждает наблюдательный совет госкомпании). Второй - реформа обеих структур: "Автодор" вместе с Росавтодором войдут в объединенную корпорацию, которая получит новую организационно-правовую форму (к примеру, станет публичной правовой компанией), при этом появится и регулятор. Всего предложений около десяти, большинство из них сводятся к этим двум вариантам, хотя есть и вариант "ничего не менять", знают источники "Ведомостей".

Итоговую версию после выборов 2018 г. должно утвердить уже новое правительство, говорит консультант "Автодора" и подтверждает чиновник Росавтодора.

В настоящее время Федеральное дорожное агентство занимается строительством и ремонтом бесплатных дорог, в то время как госкомпания "Автодор" отвечает за платные проекты, привлекая внебюджетные деньги.

Как отмечают "Ведомости" со ссылкой на аналитиков, "Автодор" планирует до 2030 г. увеличить протяженность скоростных магистралей с 5100 до 17 000 км, в том числе 2000 км рассчитывает построить к 2020 г. при условии внебюджетного финансирования через концессии и ГЧП (на программу требуется 12 трлн руб., до 50% - от инвесторов). Однако они предполагают, что темпы строительства платных скоростных магистралей будут ниже из-за отсутствия решений правительства и нехватки инвесторов.

"Все сложнее находить на капиталоемкие проекты "Автодора" инвесторов, готовых обойтись без господдержки, указывают они, крупных игроков, способных самостоятельно переварить такой объем, осталось мало. Если несколько лет назад на каждый лот приходило 3-5 претендентов, то сейчас ситуация резко изменилась: либо никто не приходит, либо приходит один участник после предварительных переговоров", - говорит один из собеседников газеты.