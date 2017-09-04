"Порт Высоцкий" за 8 месяцев 2017 года увеличил перевалку угля на 16%, до 4,7 млн тонн

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ВЫСОЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Стивидорная компания "Порт Высоцкий" (порт Высоцк, Ленинградская область) в январе-августе 2017 года перевалила 4,7 млн тонн российского энергетического угля, что на 16,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.
В августе 2017 года через Высоцкий угольный терминал отгружено 623,86 тыс. тонн угля.
ООО "Порт Высоцкий" образовано в 2004 году. Компания оказывает услуги в морпорту Высоцк и специализируется на перевалке российского энергетического угля. Грузооборот компании в 2016 году составил 6,14 млн тонн (+8,2% к 2015 году).
Помимо угольного стивидора, в порту Высоцк располагается терминал по перевалке нефтепродуктов компании "Лукойл".