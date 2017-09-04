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Аэропорт Якутск будет обслуживать самолеты Embraer-170 LR

Экономика и бизнес Транспорт
4 сентября, 16:44 UTC+3

Авиакомпания S7 Airlines уже объявила о своей готовности выполнять регулярные рейсы на Embraer-170 LR

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ЯКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Якутск с 22 августа может принимать и отправлять самолеты Embraer-170 LR и все его модификации, сообщается на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия) со ссылкой на соответствующее распоряжение подписанное руководителем управления аэропортовой деятельности Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Анатолием Пчелиным.

Для получения допуска к приему самолетов типа ERJ-170 LR предприятие прошло полноценную проверку, в результате чего был подписан акт о готовности аэропорта.

По замечанию генерального директора АО "Аэропорт Якутск" Николая Местникова, допуск к приему и отправке воздушных судов типа Embraer-170 LR будет особенно актуальным во время реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая ожидается в ближайшие годы, когда будут введены ограничения по длине полосы и, соответственно, по взлетной массе воздушных судов.

Из сообщения следует, что авиакомпания S7 Airlines уже объявила о своей готовности выполнять регулярные рейсы на Embraer-170 LR.

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