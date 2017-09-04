Илья Клебанов переизбран председателем совета директоров "Совкомфлота"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Современный коммерческий флот" (Совкомфлот) вновь избрал председателем совета директоров компании Илью Клебанова, следует из материалов компании.

"Избрать Клебанова Илью Иосифовича председателем совета директоров ПАО "Совкомфлот", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято на заседании совета 4 сентября.

ПАО "Совкомфлот" является управляющей компанией группы "Совкомфлот", куда, в частности, входят СКФ "Арктика" (объединяет судовладельческие компании, деятельность которых связана с обслуживанием российских шельфовых проектов, преимущественно в Арктике) и ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", в составе которого Сочинский морской торговый порт).