Аэропорт Магадан может увеличивать после 2020 г. грузопоток на 10-15% ежегодно

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Грузопоток аэропорта Магадан (Сокол) после 2020 года, когда завершится его реконструкция, может увеличиваться на 10-15% ежегодно. Об этом ТАСС во вторник сообщил губернатор Владимир Печеный в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
В 2016 году аэропорт обработал 7,4 тыс. тонн грузов и 1 тыс. тонн почты.
"В течение ближайших трех лет, 2018-2020 гг., на эти мероприятия (реконструкцию аэропорта - прим. ТАСС) будут направлены около 2 млрд рублей. Это федеральные средства, есть частные инвестиции. <...> Грузоперевозки возрастут значительно <...>, думаю, на 10-15% в год они могут увеличиваться после 2020 года", - сказал Печеный.
По его словам, это связано с использованием аэропорта в качестве хаба с развитым сервисом приема больших грузовых лайнеров, возможностью переработки грузов из США и стран АТР.
Первый этап реконструкции аэропорта завершился в 2015 году, второй пройдет в 2018-2020 гг.
Аэропорт Магадан (Сокол) расположен в 38 км севернее Магадана. Взлетно-посадочная полоса с асфальтобетонным покрытием длинной 3452 метров и шириной 59,5 метра, а также современное радиосветотехническое оборудование аэродрома позволяют принимать все основные типы воздушных судов.
Пропускная способность аэропорта Магадана - 600 человек в час. Из Магадана выполняются рейсы по нескольким направлениям: Москва, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Краснодар, Якутск, Петропавловск-Камчатский, а также существуют некоторые региональные направления
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.