Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аэропорт Магадан может увеличивать после 2020 г. грузопоток на 10-15% ежегодно

Экономика и бизнес Транспорт
5 сентября, 10:49 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС

В 2016 году аэропорт обработал 7,4 тыс. тонн грузов и 1 тыс. тонн почты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Грузопоток аэропорта Магадан (Сокол) после 2020 года, когда завершится его реконструкция, может увеличиваться на 10-15% ежегодно. Об этом ТАСС во вторник сообщил губернатор Владимир Печеный в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

В 2016 году аэропорт обработал 7,4 тыс. тонн грузов и 1 тыс. тонн почты.

"В течение ближайших трех лет, 2018-2020 гг., на эти мероприятия (реконструкцию аэропорта - прим. ТАСС) будут направлены около 2 млрд рублей. Это федеральные средства, есть частные инвестиции. <...> Грузоперевозки возрастут значительно <...>, думаю, на 10-15% в год они могут увеличиваться после 2020 года", - сказал Печеный.

По его словам, это связано с использованием аэропорта в качестве хаба с развитым сервисом приема больших грузовых лайнеров, возможностью переработки грузов из США и стран АТР.

Первый этап реконструкции аэропорта завершился в 2015 году, второй пройдет в 2018-2020 гг.

Аэропорт

Аэропорт Магадан (Сокол) расположен в 38 км севернее Магадана. Взлетно-посадочная полоса с асфальтобетонным покрытием длинной 3452 метров и шириной 59,5 метра, а также современное радиосветотехническое оборудование аэродрома позволяют принимать все основные типы воздушных судов.

Пропускная способность аэропорта Магадана - 600 человек в час. Из Магадана выполняются рейсы по нескольким направлениям: Москва, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Краснодар, Якутск, Петропавловск-Камчатский, а также существуют некоторые региональные направления

Форум

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
2
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
3
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
4
Путин заявил, что его личное отношение не повлияет на перспективы Собчак на выборах-2018
5
Один человек погиб при столкновении трех грузовиков на 102-м км МКАД
6
Путин не видит "фронды" в позиции Кадырова по Мьянме
7
Источник: ЕС продлит на полгода действие черного списка для РФ и Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама