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Global Ports в I полугодии получила $11,9 млн убытка по МСФО против прибыли годом ранее

Экономика и бизнес Транспорт
5 сентября, 11:12 UTC+3 МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Выручка Global Ports в отчетном периоде сократилась на 0,8%, до $162,5 млн

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Чистый убыток Global Ports по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2017 г. составил $11,9 млн против прибыли в $113,4 млн годом ранее, следует из материалов компании.

Выручка Global Ports в отчетном периоде сократилась на 0,8%, до $162,5 млн, валовая прибыль снизилась на 24%, до $82,5 млн, операционная прибыль сократилась в 4,3 раза, до $14,1 млн. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 12,8%, до $97,3 млн.

Global Ports Investments - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке, расположенных в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. Компания управляет пятью контейнерными терминалами ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" в порту Санкт-Петербурга и Усть-Лужском портовом кластере, "Восточная стивидорная компания" в порту Восточный, а также двумя контейнерными терминалами в Финляндии ).

Также группа владеет 75% в логистическом парке "Янино" и 100% в тыловом терминале "Логистика-Терминал" под Санкт- Петербургом, 50% в нефтепродуктовом терминале AS Vopak E.O.S., расположенном в Эстонии. Основными акционерами Global Ports являются компания Transportation Investments Holding Limited (группа "Н-Транс", 30,75%), APM Terminals B.V. (30,75%), 20,5% акций Global Ports владеют акционеры в форме GDR, имеющих листинг на Лондонской фондовой бирже.

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