ПГК за 7 месяцев увеличила погрузку нефтепродуктов на Дальневосточной желдороге на 34%

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Владивостокский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) по итогам января-июля 2017 года перевез 2,2 млн тонн нефтепродуктов, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Грузооборот в указанном сегменте вырос на 39% и составил 2,2 млрд т-км.
"В этом году мы существенно нарастили объемы вывоза продукции Комсомольского НПЗ со станции Дземги Дальневосточной железной дороги, а также провели эффективную адресную работу с предприятиями малого и среднего бизнеса Дальнего Востока", - прокомментировал директор Владивостокского филиала ПГК Виктор Осипов.
Объемы погрузки дизельного топлива, бензина и керосина в отчетный период выросли на 27%, до 915 тыс. тонн, мазута - на 39%, до 1,3 млн тонн.
Нефтегрузы следовали со станций Дземги, Тихоречное и Бира ДВЖД в адрес грузополучателей Дальневосточного региона, а также на экспорт в Японию, Республику Корею и Китай.