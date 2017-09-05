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В Пермском крае открылся новый участок федеральной трассы "Пермь - Екатеринбург"

Экономика и бизнес Транспорт
5 сентября, 15:31 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 5, сентября. /ТАСС

Шестиполосная магистраль оснащена уличным освещением и барьером для разделения встречных транспортных потоков

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ПЕРМЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Новый участок федеральной трассы Р-242 "Пермь - Екатеринбург" открылся во вторник в Пермском крае. Участок 33-47 км сдали в эксплуатацию на месяц раньше срока, сообщил журналистам после церемонии открытия участка врио губернатора Прикамья Максим Решетников.

"Это важный участок. Работа была непростая: "Росавтодор" столкнулся с рядом вопросов по строительству дорог, оформлению документов. Пермяки и те, кто едет транзитом через край, могут оценить по достоинству качество этой шестиполосной магистрали, освещенной, со стоянками для большегрузного транспорта. Это действительно новый уровень", - отметил Решетников.

По его словам, в настоящее время строители перемещаются на следующий участок "Кояново - Лобаново", открыть его планируется в следующем году. "Дальше перед нами стоит большая задача - добиться финансирования этой дороги уже от Кукуштана до Кунгура", - сообщил врио губернатора Пермского края.

Реконструкция трассы "Пермь - Екатеринбург" - самая глобальная дорожная стройка в Пермском крае на данный момент. Участок от Бершети до Кукуштана (33-47 км) дорожники начали реконструировать летом 2014 года. Стоимость реконструкции этих 14 км дороги составляет более 6,4 млрд рублей. Новая трасса "Пермь - Екатеринбург" - это современная шестиполосная магистраль, по которой можно передвигаться со скоростью 110 км/ч. Дорога оснащена уличным освещением, барьером для разделения встречных транспортных потоков.

В рамках ремонта автотрассы в будущем планируется возвести еще порядка 102 км дороги, а также построить мосты через реки Рыж и Мулянка.

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Решетников, Максим Геннадьевич
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