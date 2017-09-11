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Росморречфлот: грузооборот морпортов РФ за 8 месяцев вырос на 10,4%, до 517,25 млн т

Экономика и бизнес Транспорт
11 сентября, 17:35 UTC+3 МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в январе-августе показал рост на 6,3% и составил 129,12 млн т

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Грузооборот российских морских портов в январе-августе 2017 г. вырос на 10,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. и достиг 517,25 млн т. Об этом говорится в материалах Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

В том числе объем перевалки сухих грузов увеличился на 9,9% и составил 239,9 млн т, наливных грузов - на 10,8%, до 277,36 млн т.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за отчетный период вырос на 62,2%, до 48,77 млн т, Балтийского бассейна - на 5,9%, до 164,63 млн т, Азово-Черноморского бассейна - на 9,1%, до 172,34 млн т.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в январе-августе показал рост на 6,3% и составил 129,12 млн т. В то же время грузооборот морских портов Каспийского бассейна упал на 36% - до 2,39 млн т.

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