Росморречфлот: грузооборот морпортов РФ за 8 месяцев вырос на 10,4%, до 517,25 млн т

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Грузооборот российских морских портов в январе-августе 2017 г. вырос на 10,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. и достиг 517,25 млн т. Об этом говорится в материалах Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

В том числе объем перевалки сухих грузов увеличился на 9,9% и составил 239,9 млн т, наливных грузов - на 10,8%, до 277,36 млн т.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за отчетный период вырос на 62,2%, до 48,77 млн т, Балтийского бассейна - на 5,9%, до 164,63 млн т, Азово-Черноморского бассейна - на 9,1%, до 172,34 млн т.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в январе-августе показал рост на 6,3% и составил 129,12 млн т. В то же время грузооборот морских портов Каспийского бассейна упал на 36% - до 2,39 млн т.