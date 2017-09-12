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Литва прекратила оформление транспорта в трех пунктах пропуска на границе с Белоруссией

Экономика и бизнес Транспорт
12 сентября, 10:53 UTC+3 МИНСК МИНСК 12, сентября. /ТАСС

В связи с этим белорусские пограничники рекомендуют гражданам выбирать альтернативные маршруты движения

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МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Таможенная служба Литвы прекратила оформление транспорта в трех пунктах пропуска на границе с Белоруссией в связи со сбоем в программном обеспечении. Об этом сообщили во вторник в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

"По поступившей от сопредельной стороны информации из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении у литовских таможенных служб с 08:30 12 сентября прекращено таможенное оформление легкового и грузового транспорта в пунктах пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский пункт пропуска "Каменный Лог" - прим. ТАСС), "Лаворишкес" ("Котловка"), "Шумкас" ("Лоша") в обоих направлениях", - отмечается в сообщении пограничного ведомства, размещенном на его официальном сайте.

В связи с этим белорусские пограничники рекомендуют гражданам выбирать альтернативные маршруты движения. По данным Госпогранкомитета, по состоянию на 8:00 (совпадает с МСК) лишь на переходе "Каменный Лог" была зафиксирована очередь из 100 грузовых автомобилей.

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