"Ведомости": РЖД выведут активы из ОТЛК в 2018 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выведет активы из АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК) в 2018 году, сообщает газета "Ведомости".

"Процедура разделения активов (ОТЛК - прим. ред.) завершится в I квартале 2018 г.", - цитирует газета источник, близкий к ОТЛК.

Таким образом, как отмечают "Ведомости", партнеры РЖД - БЖД и КЖД - утратят права на доли и дивиденды "РЖД логистики" и "Трансконтейнера".

АО "ОТЛК" зарегистрировано 13 ноября 2014 года. Учредителями компании являются: ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и АО "НК "Казакстан темiр жолы".

Предполагалось, что акционеры внесут в ОТЛК активы по паритетной стоимости, но РЖД передало доли в "Трансконтейнере" и "РЖД Логистике", а КТЖ и БЖД - по 32,7 млн руб. В итоге РЖД получили 99,84% акционерного капитала ОТЛК, БЖД и КТЖ - по 0,08%.

В 2015 году появилась идея организовать логистическую компанию по модели "без активов". Этот вариант реорганизации ОТЛК предполагал выделение трех отдельных компаний: "ОТЛК Eurasian Rail Alliance", "ОТЛК логистика" и "ОТЛК финансы". В управление первой перейдет весь функционал, включая договорную базу, бизнес-процессы и вклады БЖД и КТЖ, а акционеры получат по 33,3% в ней. Во вторую - пакет "РЖД логистики", а в третью - дивиденды "Трансконтейнера" (в 2016 г. - 4,83 млрд руб.) и "РЖД логистики". В обеих компаниях 100% минус 1 акция будет принадлежать РЖД, еще одна - ОТЛК. Этот вариант также предполагал, что пакет "Трансконтейнера" останется у ОТЛК. По данным "Ведомостей", именно такой вариант одобрило правительство. Совет директоров РЖД одобрил его 11 сентября, сообщил газете представитель председателя совета директоров монополии Аркадия Дворковича. Но добавил, что вопрос по "Трансконтейнеру" не рассматривался.