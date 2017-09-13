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Контейнерооборот портов РФ за 8 месяцев 2017 года вырос на 16,4%, до 3 млн TEU

Экономика и бизнес Транспорт
13 сентября, 10:05 UTC+3

Темпы роста контейнерооборота продолжают увеличиваться

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября./ТАСС/. Контейнерооборот портов России по итогам января-августа 2017 года составил 3,04 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 16,4% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ (АСОП).

Темпы роста контейнерооборота продолжают увеличиваться. Так, рост контейнерооборота в первом квартале текущего года относительно января-марта прошлого года составлял 10,7%, в первом полугодии - 15,3%, в январе-июле - 16%.

Перевалка импортных контейнеров в январе-августе составила 1,3 млн TEU, что на 18% превышает показатель 2016 года (перевалка груженых выросла на 23,3%, порожних - сократилась на 42%). Экспортных контейнеров перевалено на 17,3% больше или 1,27 млн TEU (груженых контейнеров перевалено на 9,4% больше, порожних - на 31,9%). Каботаж вырос на 9%, до 436,66 тыс. TEU, транзит - на 26,6%, до 41,52 тыс. TEU.

Рефрижераторных контейнеров (груженых) по итогам января-августа перевалено 300,02 тыс. TEU. В том числе импортная перевалка составила 235,84 тыс. TEU, каботажная - 39,03 тыс. TEU, экспортная - 25,11 тыс. TEU.

Порты Балтийского бассейна за отчетный период нарастили перевалку контейнеров на 11,4%, до 1,49 млн TEU. Контейнерооборот Дальневосточного бассейна увеличился на 27,6%, до 959,44 тыс. TEU, Азово-Черноморского - на 16,4%, до 499,25 тыс. TEU, Каспийского - на 18,4%, до 1,59 тыс. TEU. Порты Арктического бассейна сократили перевалку контейнеров на 1,6%, до 92,34 тыс. TEU.

Доля перевалки контейнеров портами Балтийского бассейна составила 49%, Дальневосточного - 31,5% совокупного контейнерооборота РФ.

По итогам 2016 года контейнерооборот портов России составил 3,99 млн TEU: экспорт - 1,64 млн TEU, импорт - 1,67 млн TEU, транзит - 0,05 млн TEU, каботаж - 0,64 млн TEU.

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