ФГК в августе увеличила погрузку на Забайкальской желдороге на 32%

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочерняя компания ОАО "РЖД") в августе увеличило объем погрузки на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД) на 32% к уровню аналогичного периода прошлого года, до 232 тыс. тонн, сообщается на сайте РЖД.
Объем погрузки в полувагонах вырос на 25% за счет наращивания перевозок каменного угля в 2,3 раза (до 83,3 тыс. тонн) и минерально-строительных грузов - в 1,2 раза (до 80 тыс. тонн).
Объем погрузки на платформах компании на полигоне ЗабЖД в августе 2017 года вырос в 3,7 раза (до 15,7 тыс. тонн), в цистернах - в 2,5 раза (до 12,4 тыс. тонн). Производственные показатели крытых вагонов зафиксированы на уровне августа 2016 года (19,3 тыс. тонн).
АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем перевозок в 2016 года составил 187 млн тонн (рост на 13% к 2015 года).