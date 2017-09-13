Строительство дороги между Краснодарским краем и Адыгеей завершили в республике

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МАЙКОП, 13 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Трассу "Уляп - Тенгинская", связывающую Адыгею и Краснодарский край, строительство которой заняло девять лет, открыли в среду в республике. В церемонии приняли участие руководители двух регионов - Мурат Кумпилов и Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службы главы республики.
"Новая дорога с мостом [через реку Лаба] облегчит жизнь людей, проживающих на левом и правом берегах Лабы, обеспечит кратчайшее транспортное сообщение между соседними районами Адыгеи и Краснодарского края, позволит снизить нагрузку на Усть-Лабинский и Некрасовский мосты, трассу "Майкоп - Усть-Лабинск", придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономических связей между регионами Юга России", - цитирует Мурата Кумпилова пресс-служба главы Адыгеи.
Как уточнили в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики, дорога "Уляп - Тенгинская" значительно разгрузит автотрассы федерального значения и сократит расстояние между Красногвардейским районом Адыгеи и населенными пунктами Краснодарского края в несколько раз, значительно упростив путь на Черноморское побережье Кубани и горно-курортную часть Адыгеи.
Трасса обеспечит кратчайший выход для населенных пунктов Адыгеи на один из основных автодорожных маршрутов Южного Федерального округа - "Темрюк - Краснодар - Кропоткин" - граница Ставропольского края с выходом на Калмыкию и далее, отметили в пресс-службе.
Общая протяженность автомобильной дороги Уляп- Тенгинская в Адыгее - порядка 4,6 км, включая автодорожный мост через реку Лаба длиной 171 м. Начав строительство дороги в 2008 году, свою основную часть работ республика выполнила за несколько лет, вложив 480,5 млн рублей.
Протяженность дороги на территории Кубани - почти 2 км, край направил на реализацию проекта 672,3 млн рублей. Дорога строилась рамках госпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края", добавил собеседник агентства.