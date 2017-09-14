РЖД разместит евробонды как минимум на 400 млн франков

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СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) разместит шестилетние евробонды на сумму не менее 400 млн швейцарских франков, говорится в рассылке для инвесторов, которая есть в распоряжении ТАСС.
Ориентир доходности понижен с первоначального 2,1-2,35% до 2,1-2,25%.
Компания накануне завершила проведение встреч с инвесторами в Швейцарии, книга заявок была открыта сегодня. Организаторами выпуска стали "ВТБ Капитал", Credit Suisse и J.P. Morgan.
РЖД выпустит евробонды во франках впервые за четыре года. В 2017 году РЖД уже выпускала евробонды на $500 млн и 15 млрд руб.