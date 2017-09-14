"Трансконтейнер" создаст грузоперевозочную компанию на базе своей "дочки"

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Трансконтейнера" принял решение создать грузоперевозочную компанию на базе своей дочерней компании "Трансконтейнер Финанс" в целях улучшения позиционирования компании на рынке, говорится в материалах компании.
"Одобрить проект создания транспортно-экспедиторской компании в сфере перевозок грузов в специализированных контейнерах на базе дочернего общества ООО "Трансконтейнер Финанс" путем увеличения уставного капитала ООО "Трансконтейнер Финанс" до размера 613 млн рублей за счет вкладов ПАО "Трансконтейнер" в виде денежных средств, а также неденежного вклада в виде контейнеров-цистерн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято в целях улучшения позиционирования компании в быстрорастущем сегменте контейнерных перевозок и расширения диапазона интермодальных контейнерных транспортных услуг, предоставляемых клиента.
"Трансконтейнер" располагает 42 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.
В собственности компании находится более 23 тыс. фитинговых платформ и более 70 тыс. крупнотоннажных контейнеров.