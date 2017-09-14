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Перевозки грузов в контейнерах по сети РЖД за 8 месяцев выросли на 25%

Экономика и бизнес Транспорт
14 сентября, 13:26 UTC+3

Рост перевозок во внутрироссийском сообщении составил 8,1%

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Перевозки груженых крупнотоннажных контейнеров по сети ОАО "РЖД" в январе-августе 2017 года увеличились на 24,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составили 1,69 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), говорится в сообщении компании.

При этом транзитные перевозки выросли на 76,6% (до 214,5 тыс. TEU), экспорт - на 16,9% (до 542,8 тыс. TEU), импорт - на 53,8% (до 344,5 тыс. TEU). Рост перевозок во внутрироссийском сообщении составил 8,1% (перевезено 588,9 тыс. TEU).

Наибольшую положительную динамику во всех видах сообщений продемонстрировали перевозки следующих номенклатур:

- химикаты и сода - 293,7 тыс. TEU (+14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

- бумага - 189,9 тыс. TEU (+4,4%);

- лесные грузы - 175,8 тыс. TEU (+29,4%);

- промтовары народного потребления - 162,1 тыс. TEU (+53,4%);

- метизы - 149,1 тыс. TEU (+54,3%);

- машины, станки, двигатели - 113,3 тыс. TEU (+50,9%);

- автомобили - 109,9 тыс. TEU (+63,9%);

- цветные металлы - 73,6 тыс. TEU (+7,3%);

- черные металлы - 69,2 тыс. TEU (+27,5%);

- строительные грузы - 58,7 тыс. TEU (+3,7%);

- химические и минеральные удобрения - 35,1 тыс. TEU (+68%);

- лом черных металлов - 15,1 тыс. TEU (+9%);

- сельскохозяйственные машины - 7,96 тыс. TEU (рост в 2,9 раза).

В 2016 году по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщений перевезено 2,13 млн груженых TEU (+11% по сравнению с 2015 годом).

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